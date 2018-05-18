На Франківщині поліція вилучила вражаючу кількість зброї у колишнього військовослужбовця

У жителя Івано-Франківська, який свого часу був військовослужбовцем, поліція вилучила арсенал зброї та боєприпасів. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група поліції, правоохоронці вилучають небезпечні предмети.

Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

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Заходи проводяться у межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України,

– зазначив Князєв.

Так, за місцем проживання 62-річного колишнього військовослужбовця поліцейські виявили велику кількість зброї та боєприпасів.

Зокрема, у домоволодінні зловмисника вже вилучено автомат, пістолет, ручний протитанковий гранатомет, заряд до ручного протитанкового гранатомета, 20 гранат Ф-1, 10 гранат РГД 5, гранату РГО, 4 гранати РГН, 2 рушниці та малокаліберну гвинтівку.

Крім того, вилучено близько 10 тисяч патронів різного калібру, півтора кілограми пороху від набоїв, 9 запалів до гранат та учбову протитанкову міну.