На Франковщине полиция изъяла впечатляющее количество оружия у бывшего военнослужащего

У жителя Ивано-Франковска, который в свое время был военнослужащим, полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции, правоохранители изымают опасные предметы.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

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Мероприятия проводятся в рамках ранее начатого уголовного производства по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины,

– отметил Князев.

Так, по месту жительства 62-летнего бывшего военнослужащего полицейские обнаружили большое количество оружия и боеприпасов.

В частности, в домовладении злоумышленника уже изъяты автомат, пистолет, ручной противотанковый гранатомет, заряд к ручному противотанковому гранатомету, 20 гранат Ф-1, 10 гранат РГД 5, гранату РГО, 4 гранаты РГН, 2 ружья и малокалиберная винтовка.

Кроме того, изъяты около 10 тысяч патронов различного калибра, полтора килограмма пороха от патронов, 9 запалов к гранатам и учебную противотанковую мину.