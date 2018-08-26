У Німеччині знайшли велетенську бомбу: евакуйовані тисячі людей
У Німеччині виявили 500-кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни. Через це у місцева влада Людвігсгафена евакуювала близько 18 тисяч людей.
Про це повідомляє The Local.
Згідно з повідомленням, снаряд був скинутий з повітря американськими військово-повітряними силами.
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Бомба була виявлена випадково, а саме під час будівельних робіт.
Щоб безпечно підняти і вивести снаряд, вибухотехніки витратили близько 6 годин.
Після проведення всіх необхідних робіт місцеві жителі знову повернулися у свої домівки.
Джерело: 24 Канал
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