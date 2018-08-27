Меркель виступила проти відновлення призову у Німеччині
Канцлер ФРН Ангела Меркель заперечила та відкинула ідею повернення до загального призову у країні.
Про це повідомило видання DW з посиланням на інтерв'ю телеканалу ARD 26 серпня.
Читайте також: У Німеччині знайшли велетенську бомбу: евакуйовані тисячі людей
Я не хотіла би повертати призов,
– наголосила Меркель.
Загальний призов у Німеччині було скасовано у 2011 році.
Згодом ідею відновлення військового загального призову висунули у партії християнсько-демократичний союз, однак, як Ангела Меркель, так і міністр оборони країни Урсула фон дер Ляєн виступили проти такої ініціативи.
Однією з причин проти відновлення призову є додаткові витрати із бюджету, що означатиме нестачу грошей на модернізацію оснащення збройних сил.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 26 серпня: Помер Джон Маккейн, Ротару знепритомніла на концерті, пожежа у Львовісьогодні, 08:07
-
Встановити зв'язок Манафорта з Льовочкіним чи Ахметовим неможливо, – експертсьогодні, 07:01
-
У Росії ідея відновлення спільної держави зійшла нанівець після анексії Криму, – соціолог26 серпня, 23:51
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Як виживає телеканал "Дождь"14 лютого 2015 , 11:48
Пореченкова не чекають у Латвії, — глава МЗС Рінкевич1 листопада 2014 , 15:35 3
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00