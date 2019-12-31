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      Меркель призвала к борьбе с изменением климата

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      Меркель призвала к борьбе с изменением климата / Getty Images

      Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем послании призвала делать все возможное для преодоления изменений климата.

      Меркель считает, что потепление – это угроза, пишет АР. Кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди.

      Важно: Как климатические изменения повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло

      Мы должны сделать все для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно,
      – добавила Меркель.

      Канцлер Германии подчеркнула, что в этом принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленных на борьбу с изменениями климата.

      "Нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня. Поэтому я вкладываю всю свою энергию в то, чтобы Германия делала свой вклад – экологически, экономически, социально", – заявила Ангела Меркель.

      Заметим, что ранее Еврокомиссия приняла "Зеленую сделку".

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      Что такое "Зеленая сделка"?
      "Зеленая сделка" – пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в соответствии с целью превращения Европы в "климатически дружественной" континент к 2050 году.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Экология Глобальное потепление Ангела Меркель климат
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