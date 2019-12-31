Меркель призвала к борьбе с изменением климата

Канцлер Германии Ангела Меркель в своем новогоднем послании призвала делать все возможное для преодоления изменений климата.

Меркель считает, что потепление – это угроза, пишет АР. Кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди.

Важно: Как климатические изменения повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло

Мы должны сделать все для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно,

– добавила Меркель.

Канцлер Германии подчеркнула, что в этом принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленных на борьбу с изменениями климата.

"Нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня. Поэтому я вкладываю всю свою энергию в то, чтобы Германия делала свой вклад – экологически, экономически, социально", – заявила Ангела Меркель.

Заметим, что ранее Еврокомиссия приняла "Зеленую сделку".

Это интересно: Почему в Украине аномально теплая зима

Что такое "Зеленая сделка"?

"Зеленая сделка" – пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в соответствии с целью превращения Европы в "климатически дружественной" континент к 2050 году.