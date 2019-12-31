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      Меркель закликала до боротьби зі зміною клімату

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      Меркель закликала до боротьби зі зміною клімату / Getty Images

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму новорічному посланні закликала робити все можливе для подолання змін клімату.

      Меркель вважає, що потепління – це загроза, пише АР. Кризи, що виникають від глобального потепління, спричинили люди.

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      Ми повинні зробити все для вирішення цього виклику для людства. Це все ще можливо,
      – додала Меркель.

      Канцлерка Німеччини наголосила, що в цьому принцип нещодавно узгодженого німецького пакета заходів, спрямованих на боротьбу зі змінами клімату.

      "Нашим дітям та онукам доведеться жити з наслідками того, що ми робимо чи не робимо сьогодні. Тож я вкладаю всю свою енергію в те, щоб Німеччина робила свій внесок – екологічно, економічно, соціально", – заявила Ангела Меркель.

      Зауважимо, що раніше Єврокомісія ухвалила "Зелену угоду".

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      Що таке "Зелена угода"?"Зелена угода" – пакет заходів, спрямованих на модернізацію економіки та соціальної сфери відповідно до мети перетворення Європи на "кліматично дружній" континент до 2050 року.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України клімат Ангела Меркель Глобальне потепління Екологія
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