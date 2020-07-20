Рада в турборежиме была незаурядным ньюсмейкером 2020 года, ведь законы принимали один за другим. Среди них рынок земли и снятие депутатской неприкосновенности, которое обещала каждая новая власть.

Наиболее дисциплинированным пока называют 9 созыв. Более того, сами депутаты наголосовали законопроекты, которые значительно усложнили им жизнь. Об этом сообщили корреспонденты 24 канала.

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Уголовная ответственность за кнокодавство, к примеру, действительно стала знаковым изменением. И ГБР уже даже расследует первое такое нарушение. Но эксперты говорят, что эффективнее было бы установить сенсорную кнопку.

Снятие неприкосновенности

Еще более знаковым изменением стало то, что депутаты вычеркнули себя из касты неприкасаемых – этим обещанием кормили украинцев десятилетиями. Но о корявости выполненного обещания говорят и сами депутаты. Некоторые даже пошли жаловаться в Конституционный суд.

"Уже есть случаи, когда против депутатов монобольшинства не дают разрешения на расследование. Об этом говорил и Назар Холодницкий", – сообщил народный депутат "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Импичмент президента

Похожая ситуация и с импичментом президента – процедурой, которую занесли в копилку достижений. Мол, теперь за проступки главы государства ему могут выразить недоверие в любой момент. Но.

Мертвая норма. Инициировать может только большинство от конституционного состава, обвинить – 2/3, а после заключения КСУ и Верховного суда принять – 3/4. Вы когда-нибудь видели такое большое количество депутатов в сессионном зале,

– пояснил заместитель директора Лаборатории законодательных инициатив Александр Заславский.

А их еще и сократили до 300 по инициативе президента. Вроде и осуществили мечту украинцев – меньше депутатов кормить. Конституционный суд уже давал предостережения относительно этого законопроекта, впрочем его проголосовали.

Сам законопроект еще раз вынесут в зал для голосования конституционным большинством. Однако депутаты уже и после одобрения могут оспорить эту норму, ведь пропорционально не сокращается количество депутатов для той же подачи жалобы в КСУ. Против такой новации и глава парламента.

"Мысли у многих народных депутатов разделились. Каким будет это голосование, пока трудно сказать. Но делать сегодня зал на 450, а завтра менять на 300 или наоборот, я думаю, что это не совсем логично", – заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.



Дмитрий Разумков / Фото i-visti

Рынок земли

За рынок земли разгорелась ожесточенная борьба. Ночи в комитетах, блокирование трибуны и тысячи правок. Рынок все же открыли, но с отсрочкой и ограничениями.

По 10 гектаров в одни руки, чтобы избежать монополии и поднять село. А для иностранцев – только по результатам референдума. В таком формате рынок земли не принесет быстрого экономического роста в государстве. А то, что подано как громкая победа, далее может превратиться в не менее громкую измену – в Раде готовятся обложить мелких аграриев безусловным налогом на землю.

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Вопросы у экспертов есть еще ко многим законам: если не к сути, то к их форме. Многие из них обычный хайп и касаются не только "Слуг народа". Эксперты сходятся в одном: так называемым молодым лицам еще надо работать над законодательным качеством.