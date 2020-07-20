В последние месяцы работы "монобольшинство" фракции "Слуга народа" уже не было большинством в Верховной Раде. Провластной политсиле приходилось привлекать поддержку других фракций, ведь в своей обычно не собиралось 226 голосов.

Мониторинг того, как голосовали народные депутаты "Слуги народа" провел Комитет избирателей Украины.

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Фактически последний раз "монобольшинство" было большинством еще в апреле этого года. Тогда за одобрение различных законопроектов в среднем голосовали 229 "слуг".

В мае и июне 2020 года этот показатель не достигал и 220 при необходимых 226 голосах. В мае "за фракцию" выступали 210 "слуг народа", а в июне показатель вырос до 214.

Всего, начиная с января, было принято 87 законов. По данным КИУ, в среднем за них голосовали лишь 220 депутатов "Слуги народа". Поэтому в полугодовом измерении монобольшинства тоже нет.

Кроме этого, из этих 87 законов лишь в 29 случаях, то есть в трети, от "Слуги народа" голосовали 226 или более депутатов "за". Другие 58 законов были одобрены с помощью оппозиции.

Председатель КИУ Алексей Кошель уверен, что перелом в фракционной дисциплине произошел в марте, когда депутаты отправили в отставку правительство Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапку. Это стало причиной внутренних противоречий во фракции.



Как в Верховной Раде голосуют "слуги народа" / графика КИУ

Кратко о фракции "Слуги народа"