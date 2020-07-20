Монобольшинства "Слуги народа" фактически больше не существует: детали и цифры
В последние месяцы работы "монобольшинство" фракции "Слуга народа" уже не было большинством в Верховной Раде. Провластной политсиле приходилось привлекать поддержку других фракций, ведь в своей обычно не собиралось 226 голосов.
Мониторинг того, как голосовали народные депутаты "Слуги народа" провел Комитет избирателей Украины.
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Фактически последний раз "монобольшинство" было большинством еще в апреле этого года. Тогда за одобрение различных законопроектов в среднем голосовали 229 "слуг".
В мае и июне 2020 года этот показатель не достигал и 220 при необходимых 226 голосах. В мае "за фракцию" выступали 210 "слуг народа", а в июне показатель вырос до 214.
Всего, начиная с января, было принято 87 законов. По данным КИУ, в среднем за них голосовали лишь 220 депутатов "Слуги народа". Поэтому в полугодовом измерении монобольшинства тоже нет.
Кроме этого, из этих 87 законов лишь в 29 случаях, то есть в трети, от "Слуги народа" голосовали 226 или более депутатов "за". Другие 58 законов были одобрены с помощью оппозиции.
Председатель КИУ Алексей Кошель уверен, что перелом в фракционной дисциплине произошел в марте, когда депутаты отправили в отставку правительство Алексея Гончарука и генпрокурора Руслана Рябошапку. Это стало причиной внутренних противоречий во фракции.
Как в Верховной Раде голосуют "слуги народа" / графика КИУ
Кратко о фракции "Слуги народа"
- Впервые она появилась в Верховной Раде по результатам парламентских выборов в 2019 году. Также впервые за всю историю Украины она получила фактическую коалицию с большинством голосов в составе только одной фракции.
- Тогда в "Слуге народа" было 254 народных депутата. Из них 124 прошли по списку партии, а еще 130 – выиграли мажоритарные округа. В Раде большинство – это 226 голосов.
- Со временем из фракции вышли несколько человек. В частности, Романа Иванисова, Антона Полякова и Анну Скороход из нее исключили. Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук вышли из-за вхождения в президиум Рады. Впрочем, последние два примера – это лишь формальность, они и до сих пор поддерживают фракцию.
- По состоянию на 20 июля 2020 года фракция официально включает 248 депутатов. Также к ней можно отнести Стефанчука и Разумкова.
- Причин, почему они голосуют по-разному, может быть несколько. Это, например, личные обещания избирателям на округах, разногласия в политических взглядах или в группах влияния на отдельных депутатов.