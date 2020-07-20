В останні місяці роботи "монобільшість" фракції "Слуга народу" вже не була більшістю у Верховній Раді. провладній політсилі доводилося залучати підтримку інших фракцій, адже у своїй зазвичай не назбирувалося 226 голосів.

Моніторинг того, як голосували народні депутати "Слуги народу" провів Комітет виборців України.

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Фактично востаннє "монобільшість" була більшістю ще у квітні цього року. Тоді за схвалення різних законопроєктів у середньому голосували 229 "слуг".

У травні й червні 2020 року цей показник не досягав і до 220 при необхідних 226 голосах. У травні "за фракцію" виступали 210 "слуг народу", а в червні показник зріс до 214.

Всього, починаючи з січня, було ухвалено 87 законів. За даними КВУ, у середньому за них голосували лише 220 депутатів "Слуги народу". Тож у піврічному вимірі монобільшості теж немає.

Крім цього, з цих 87 законів лише у 29 випадках, тобто в третині, "слуги народу" голосували 226 або більше депутатів "за". Інші 58 законів були схвалені за допомогою опозиції.

Голова КВУ Олексій Кошель певен, що перелом у фракційній дисципліні стався у березні, коли депутати відправили у відставку уряд Олексія Гончарука і генпрокурора Руслана Рябошапку. Це стало причиною внутрішніх протиріч у фракції.



Як у Верховній Раді голосують "слуги народу" / графіка КВУ

Коротко про фракцію "Слуги народу"