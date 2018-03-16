"Мертвый стадион": как сейчас выглядит "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке

Итальянский фотограф Джорджио Бьянчи показал свежие фото "Донбасс Арены" оккупированного боевиками "ДНР" Донецка.

Фотографии он опубликовал на своей странице в​ Facebook.

На фото заметно, во что превратился некогда элитный стадион за время оккупации города российскими наемниками.

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Дорогой футбольный газон засыпан снегом, а поврежденное в результате взрывов стекло здания никто не заменял.

Мертвый стадион. Футбольное кладбище,

– пишут пользователи соцсетей под фото.

Как рассказывают жители оккупированного Донецка, сейчас на территории стадиона в фитнес-клубе тренируются охранники главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Чем особенный стадион "Донбасс Арена"? Стадион построили в центре Донецка – в парке культуры и отдыха в 2009 году. Рассчитан он на более 50 тысяч зрителей.

"Донбасс Арена" стала первым стадионом в Восточной Европе, спроектированным и построенным в соответствии со стандартами категории "пять звезд". По аккредитации УЕФА и ФИФА сооружение соответствует классу «элит». С 2014 года из-за войны в Донбассе матчи на стадионе не проводятся.