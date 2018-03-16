"Мертвий стадіон": як зараз виглядає "Донбас Арена" в окупованому Донецьку

Італійський фотограф Джорджіо Б'янчі показав свіжі фото "Донбас Арени" окупованого бойовиками "ДНР" Донецька.

Світлини він опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На фото помітно, на що перетворився колись елітний стадіон за час окупації міста російськими найманцями.

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Дорогий футбольний газон засипаний снігом, а пошкоджене в результаті вибухів скло будівлі ніхто не заміняв.

Мертвий стадіон. Футбольне кладовище,

– пишуть користувачі соцмереж під фото.

Як розповідають жителі окупованого Донецька, зараз на території стадіону у фітнес-клубі тренуються охоронці ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

Чим особливий стадіон "Донбас Арена"? Стадіон збудували у центрі Донецька – в парку культури і відпочинку у 2009 році. Розрахований він на понад 50 тисяч глядачів.



"Донбас Арена" стала першим стадіоном у Східній Європі, спроектованим і побудованим відповідно до стандартів категорії "п'ять зірок". За акредитацією УЄФА та ФІФА споруда відповідає класу "еліт". З 2014 року через війну на Донбасі матчі на стадіоні не проводяться.