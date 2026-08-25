150 миллионов залога или СИЗО: ВАКС выбирает меру пресечения для бывшей заместительницы ОП Ирины Мудрой

Высший антикоррупционный суд продолжил рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении бывшего заместителя главы ОПУ Ирины Мудрой. Прокурор САП настаивает на ее аресте, но допускает возможность освобождения под залог в размере 150 миллионов гривен.

Об этом сообщает hromadske.

Что известно о судебном заседании, на котором выбирают меру пресечения для Мудрой?

В Высшем антикоррупционном суде продолжается заседание по избранию меры пресечения Ирине Мудрой, бывшей заместительнице главы Офиса президента. Она является фигуранткой дела о коррупции на высоком уровне, которое называют "Форрест Гамп". Сейчас в суде выступает третий адвокат Мудрой. На заключительные выступления стороны защиты суд выделил не более 90 минут. После этого суд должен перейти к рассмотрению позиций сторон относительно необходимости меры пресечения.

Во время заседания адвокат Павел Гончаренко зачитал фрагменты материалов негласных следственных действий, ранее приводимых стороной обвинения. В одной из записей Максим Никитась говорит о собственной заинтересованности в определенных действиях.

Защита Мудрой обращает внимание на эти слова как аргумент в пользу того, что Микитась имел собственный личный интерес и сам заявлял о готовности выполнить соответствующие действия. В то же время адвокат отмечает, что упоминание "для тебя и для меня" является лишь высказыванием самого Микитася и, по мнению защиты, не доказывает существование общего корыстного интереса.

Слово также предоставили Ирине Мудрый. Она заявила, что около 20 лет работала в банковской сфере, а с 2015 года занималась юридическим противодействием России. В "Ощадбанке" она, в частности, готовила иск по активам в Крыму, а затем применяла этот опыт в Минюсте и Офисе президента.

После начала полномасштабной войны Мудра уехала за границу с сыном, но уже в мае 2022 года вернулась в Украину. Тогда Денис Малюска предложил ей возглавить направление по привлечению России к ответственности, и она согласилась.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просит взять Мудрую под стражу. В то же время, сторона обвинения предлагает альтернативу в виде залога в размере 150 миллионов гривен.

В ходе предварительного разбирательства прокурор возражал против переноса выступлений защиты. Сторона обвинения аргументировала это тем, что существует риск спланированного бегства фигурантки. ВАКС ранее переносил выступления адвокатов Мудрой на 24 августа.

Сама фигурантка заявляла, что не намерена избегать суда или затягивать рассмотрение дела. По словам Мудрой, она намеренно отказалась от предложенной госпитализации, чтобы лично прибыть на заседание и продемонстрировать свою открытость для судебного процесса.

Напомним, главный раввин Киева Йонатан Биньямин Маркович заявил о готовности взять Ирину Мудрую на поруки. Он заверил суд, что она будет выполнять процессуальные обязанности и появляться на заседании. Вторым поручителем готов стать военнослужащий Сергей, которому Мудра помогала по службе.