Такое мнение высказал российский публицист Андрей Пионтковский. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

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По его словам, российские переговорщики, в частности Владимир Мединский и Леонид Слуцкий, – это не просто рядовые, они закончены мерзавцы и фашисты .

Публицист говорит, что у них есть собственные взгляды на Украину, на все постсоветское сообщество, и они придерживаются ее десятилетиями.

Они не случайны. Российские переговорщики приедут в качестве шантажистов, чтобы все согласились на их условия. Я думаю, они (условия РФ – редю) будут даже хуже тех, что озвучил Слуцкий. Или мы перейдем к совершенно иной стадии войны. Это откровенно звучит на их каналах,

– объяснил Пионтковский.

Он добавил, что пропагандисты ежедневно повторяют, что украинская армия долго продвигается, хотя сами россияне действительно засели в жилых кварталах.

"Это будет разговор шантажистов и террористов. Но я думаю, что украинскому руководству поможет сделать выбор поддержка народа и общества", – считает эксперт.

"Большой перелом в войне": смотрите полное интервью с Андреем Пионтковским:

К слову, Россия сняла свои требования к Украине, касающиеся денацификации, демилитаризации, а также статуса русского языка на территории Украины. Об этом сообщает издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники.