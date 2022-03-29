Таку думку висловив російський публіцист Андрій Піонтковський. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

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За його словами, російські переговорники, зокрема Володимир Мединський та Леонід Слуцький, – це не просто "рядові", вони закінчені мерзотники та фашисти.

Публіцист каже, що вони мають власні погляди на Україну, на всю пострадянську спільноту, і вони притримуються її десятиліттями.

Вони не випадкові. Російські переговорники приїдуть як шантажисти, щоб всі погодилися на їхні умови. Я думаю, вони (умови РФ, – редю) будуть навіть гірші ніж ті, що озвучив Слуцький. Або ми перейдемо до зовсім іншої стадії війни. Це відверто звучить на їхній каналах,

– пояснив Піонтковський.

Він додав, що пропагандисти щодня повторюють, що українська армія довго просувається, хоча самі росіяни насправді засіли в житлових кварталах.

"Це буде розмова шантажистів та терористів. Але я думаю, що українському керівництву допоможе зробити вибір підтримка народу та суспільства", – вважає експерт.

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До слова, Росія зняла свої вимоги до України, які стосуються "денацифікації", "демілітаризації", а також статусу російської мови на території України. Про це інформує видання The Financial Times з посиланням на власні джерела.

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