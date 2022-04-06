Об этом рассказал глава Луганской ОВА, Сергей Гадай в эфире 24 канала. Он также добавил, что враг планирует нападение в ближайшее время, поэтому важно уезжать, пока есть возможность.

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Есть конкретные места сбора людей, под надзором патрульной полиции людей вывозят в соседнюю область на поезд, централизованно отправляемый в безопасное место, где все ждет – жилье, питание, все это есть,

– сообщил Сергей Гайдай.

Как отметил глава Луганской ОВА, область располагает достаточным количеством автобусов, также помогают губернаторы из других областей. За сегодняшний день удалось эвакуировать более 1 200 человек.

Пункты сбора в Луганской области:

Лисичанск

Северодонецк

Рубежное

Кременная

Отчасти была также возможность уехать из Попасной, однако в последние дни уже не проводится эвакуация, потому что город постоянно под налетами авиации и обстрелами, сообщил Гайдай.

Что известно о ситуации в Луганской области: смотрите видео



