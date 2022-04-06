Про це розповів голова Луганської ОВА, Сергій Гадай у ефірі 24 каналу. Він також додав, що ворог планує напад найближчим часом, тому важливо виїжджати, поки є можливість.

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Є конкретні місця збору людей, під наглядом патрульної поліції людей вивозять у сусідню область на потяг, який централізовано вивозить у безпечне місце, де все чекає – житло, харчування, все це є,

– повідомив Сергій Гайдай.

Як зазначив голова Луганської ОВА, область має достатню кількість автобусів, також допомагають губернатори з інших областей. За сьогодні вдалось евакуювати більш, як 1 200 людей.

Пункти збору у Луганській області:

Лисичанськ

Сєвєродонецьк

Рубіжне

Кремінна

Частково була також можливість виїхати із Попасної, проте в останні дні вже не проводиться евакуація, бо місто постійно під нальотами авіації та обстрілами, повідомив Гайдай.

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