Про це розповів голова Луганської ОВА, Сергій Гадай у ефірі 24 каналу. Він також додав, що ворог планує напад найближчим часом, тому важливо виїжджати, поки є можливість.
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Є конкретні місця збору людей, під наглядом патрульної поліції людей вивозять у сусідню область на потяг, який централізовано вивозить у безпечне місце, де все чекає – житло, харчування, все це є,
– повідомив Сергій Гайдай.
Як зазначив голова Луганської ОВА, область має достатню кількість автобусів, також допомагають губернатори з інших областей. За сьогодні вдалось евакуювати більш, як 1 200 людей.
Пункти збору у Луганській області:
- Лисичанськ
- Сєвєродонецьк
- Рубіжне
- Кремінна
Частково була також можливість виїхати із Попасної, проте в останні дні вже не проводиться евакуація, бо місто постійно під нальотами авіації та обстрілами, повідомив Гайдай.
Що відомо про ситуацію на Луганщині: дивіться відео