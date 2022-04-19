Мерзкая агрессия России – это террор против Украины, – Госдеп об атаке на Львов и другие города

Государственный департамент США отреагировал на ракетную атаку по Львову. В частности, там заявили, что Россия начала компанию террора против мирных людей в Украине.

Соответствующую информацию в Госдепе США сообщили 19 апреля. На вопрос об атаке на Львов ответил спикер Госдепартамента Нед Прайс.

Важно Враг должен понимать, что наша армия – это 40 миллионов украинцев, – Садовый

Россия начала кампанию гнусной агрессии против народа Украины

Факты заключаются в том, что Россия начала не просто вторжение, не просто войну, она начала кампанию террора, кампанию жестокости, кампанию гнусной агрессии против народа Украины,

– сообщил Прайс.

Спикер вспомнил, что атаки по Львову, окрестностям Киева, блокада Мариуполя, атаки на Харьков, зверства в Буче – это четкие признаки и яркие свидетельства жестокости, кампании террора, которую россияне ведут против народа Украины.

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