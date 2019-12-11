Мешал строиться: на Киевщине мужчина выбросил на свалку памятник Героям АТО

В городе Ворзель Киевской области мужчина снес памятник погибшим Героям в зоне АТО. Как выяснилось, скульптура мешала ему начать строительство.

Памятник несколько лет назад установили участники войны на Донбассе в знак уважения павшим собратьям. Позже землю, на которой он стоял, распределили между участниками АТО, рассказали в полиции Киевщины.

Важно! Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: где было горячее всего

Территория со скульптурой досталась под строительство военному, который также был в АТО. Скульптура мешала ему начать строительство. Поэтому он самовольно ее демонтировал и выбросил на помойку.



На территории, где стоял памятник, атовец начал строительство / npu.gov.ua

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве. Сейчас эксперты устанавливают ценность и значение памятника.