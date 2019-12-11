13:56
11 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      22:05, 10 декабря
      Вєсті.UA
      22:11, 10 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Мешал строиться: на Киевщине мужчина выбросил на свалку памятник Героям АТО

      67 Читати новину українською
      В Ворзеле мужчина демонтировал и выбросил на свалку памятник Героям АТО / npu.gov.ua

      В городе Ворзель Киевской области мужчина снес памятник погибшим Героям в зоне АТО. Как выяснилось, скульптура мешала ему начать строительство.

      Памятник несколько лет назад установили участники войны на Донбассе в знак уважения павшим собратьям. Позже землю, на которой он стоял, распределили между участниками АТО, рассказали в полиции Киевщины.

      Важно! Боевики продолжают бить по позициям ВСУ: где было горячее всего

      Территория со скульптурой досталась под строительство военному, который также был в АТО. Скульптура мешала ему начать строительство. Поэтому он самовольно ее демонтировал и выбросил на помойку.


      На территории, где стоял памятник, атовец начал строительство / npu.gov.ua

      Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о самоуправстве. Сейчас эксперты устанавливают ценность и значение памятника.

      День Андрея Первозванного: традиции и приметы праздника
      сегодня
      15177
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 84
      сегодня , 12:19 В Раде произошла драка после заседания аграрного комитета: видео
      Северин Трач 311
      сегодня , 08:20 Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов
      Ігор Саджениця 313
      сегодня , 07:09 Осторожный прогресс: что пишут западные СМИ о нормандской встрече
      Світлана Попова 509
      сегодня , 07:01 Нормандская встреча: выдержал ли Зеленский испытание Путиным
      Ірина Поліщук 631
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук