Заважав будуватися: на Київщині чоловік викинув на смітник пам’ятник Героям АТО

У місті Ворзель на Київщині чоловік зніс пам’ятник загиблим Героям у зоні АТО. Як з’ясувалося, скульптура заважала йому розпочати будівництво.

Пам’ятник кілька років тому встановили учасники війни на Донбасі у знак шани полеглим побратимам. Пізніше землю, на якій він стояв, розподілили між учасниками АТО, розповіли у поліції Київщини.

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Територія зі скульптурою дісталася під будівництво військовому, який також був у АТО. Скульптура заважала йому почати будівництво. Тому він самовільно її демонтував і викинув на смітник.



На території, де стояв пам'ятник, атовець розпочав будівництво / npu.gov.ua

Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статею про самоправство. Наразі експерти встановлюють цінність та значення пам’ятки.