13:55
11 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:58, 10 грудня
      Вєсті.UA
      22:04, 10 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Заважав будуватися: на Київщині чоловік викинув на смітник пам’ятник Героям АТО

      1833 Читать новость на русском
      У Ворзелі чоловік демонтував і викинув на смітник пам'ятник Героям АТО / npu.gov.ua

      У місті Ворзель на Київщині чоловік зніс пам’ятник загиблим Героям у зоні АТО. Як з’ясувалося, скульптура заважала йому розпочати будівництво.

      Пам’ятник кілька років тому встановили учасники війни на Донбасі у знак шани полеглим побратимам. Пізніше землю, на якій він стояв, розподілили між учасниками АТО, розповіли у поліції Київщини.

      Важливо! Бойовики продовжують гатити по позиціях ЗСУ: де було найгарячіше

      Територія зі скульптурою дісталася під будівництво військовому, який також був у АТО. Скульптура заважала йому почати будівництво. Тому він самовільно її демонтував і викинув на смітник.


      На території, де стояв пам'ятник, атовець розпочав будівництво / npu.gov.ua

      Проти чоловіка відкрили кримінальну справу за статею про самоправство. Наразі експерти встановлюють цінність та значення пам’ятки.

      Російський пропагандист Соловйов відреагував на запрошення Зеленського відвідати Донбас
      сьогодні
      14168
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:20 Станьте експертом з продажів: добірка книжок про те, як збільшити прибутки свого бізнесу
      Під обкладинкою 83
      сьогодні , 12:12 У Раді сталася бійка після засідання аграрного комітету: відео
      Северин Трач 1415
      сьогодні , 08:20 Шахтар – Аталанта: анонс матчу Ліги чемпіонів
      Ігор Саджениця 619
      сьогодні , 07:09 Обережний прогрес: що пишуть західні ЗМІ про нормандську зустріч
      Світлана Попова 4383
      сьогодні , 07:01 Нормандська зустріч: чи витримав Зеленський випробування Путіним
      Ірина Поліщук 3834
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук