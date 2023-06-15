Собственно, с них все и началось. На своей фейсбук-странице магазин бытовой техники COMFY поменял аватарку с использованием цвета радуги. Его инициативу подхватили другие компании. О поддержке месяца прайда и важности этого далее расскажем в материале 24 Канала.

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Поддержка порождает поддержку

Пользователи сети разделились в мыслях. Одни выразили благодарность сети, другие взялись ее активно критиковать. Мы же заметим, что COMFY – одна из тех компаний, которая ведет активные социальные сети и реагирует у них на все вызовы, с которыми сталкивается Украина.

А поддержка месяца прайда – демонстрация того, что компания выражает свое уважение, поддерживает разнообразие и уважает свободу каждого из нас. Это она написала в своем твиттере.

COMFY поддерживает разнообразие и уважает свободу каждого. Мы уверены, что у всех есть право на принятие собственной природы. А толерантность и инклюзивность мы считаем важными ценностями настоящего,

– говорится в посте.



Пост COMFY, посвященный месяцу прайда / Скриншот

Заметим, что в фейсбуке поначалу не так тепло восприняли позицию компании. Правда, за двое суток положительных отзывов и слов благодарности стало в разы больше.



Так в фейсбуке отреагировали на поддержку месяца прайда / Скриншот

Что такое луна прайда? Ежегодно в июне по всему миру отмечают месяц прайда. Его цель – подчеркнуть разнообразие в обществе. Также акцентироваться на правах каждого человека на достоинстве, равенстве в самоидентификации в своей жизни. Июнь выбрали не случайно. 28 июня 1969 года в Нью-Йорке вспыхнули беспорядки. Тогда стражи порядка устроили рейд в одном из баров, который дал начало публичному отстаиванию своих прав среди сообщества ЛГБТ.

Не обошлось, так сказать, без мемной ситуации. Так, в сеть выложили скриншот из переписки. Он демонстрирует очень забавную ситуацию. Вот диалог:

Видел это? Теперь не буду ничего покупать у COMFY!, – бросает аватарку магазина.

Ты и раньше у них ничего не покупал. Ты ведь на радиорынок ездил.

Да. Но раньше я у них просто не покупал. А теперь не буду покупать ПРИНЦИПИАЛЬНО!



Забавная реакция на позицию магазина / Скриншот

В твиттере позицию компании восприняли тепло. Пользователи сети поблагодарили за то, что она поддерживает разнообразие. Также заявили, что будут ездить теперь только в этот магазин за техникой. И что уж точно знают, где совершат следующую покупку.



Пользователи благодарны компании за позицию / Скриншот



Пользователи благодарны компании за позицию / Скриншот



Пользователи благодарны компании за позицию / Скриншот



Пользователи благодарны компании за позицию / Скриншот

Мы заметим, что свою позицию и поддержку выразили и другие компании.

Кто еще присоединился к поддержке месяца прайда

Да, интернет-провайдер Lanet тоже поменял аватарку, продемонстрировав свое уважение и поддержку. Интересно, что в сети уже шутили, что перейдут на Киевстар, ведь Lanet "совсем поплавило".



Lanet поддержал месяц прайда / Скриншот

Каким же, вероятно, было удивление этих людей, когда Киевстар присоединился к поддержке месяца прайда. В компании написали: "Верим, что связь не имеет границ. Как и любовь."



В Киевстаре верят в то, что у связи и любви нет границ / Скриншот

Присоединились также к Vodafone. Пользователи сети подшутили, что перейдут на Киевстар. После этого оператор написал: "Честно говоря, мы уже немного устали показывать свою любовь к абонентам, все равно не сможем показать всю, потому что она безгранична, но вот что бы мы точно не советовали, это уходить от нас. Мы вас любим". Сопровождали это анимацией с сердцем, которое пульсирует цветами радуги.



Vodafone поддержали коллег-операторов / Скриншот

А еще поддержали месяц прайда в Аптеке доброго дня. У нее на сайте иконка тоже окрашена в цвета радуги.



Аптека доброго дня поменяла иконку на своем сайте / Скриншот

С каждым днем компаний и брендов, публично поддержавших месяц прайда, становится все больше.

Почему поддержка месяца прайда важна

Это не только об изменении аватарок и милых публикациях с цветами радуги. Это также демонстрация того, что все украинцы прекрасны в своем разнообразии. И что сейчас, в эти крайне непростые для нас времена, важно помогать и поддерживать друг друга. В частности, в реализации их прав и свобод.

Заметим, что Комитет социальной политики и защиты прав ветеранов накануне поддержал законопроект 9103 о регистрируемых партнерствах. Это уже четвёртый комитет Верховной Рады, который удалось пройти. Напомним, что этим законопроектом стремятся дать возможность однополым парам заключать партнерства, которые могли бы на законодательном уровне зафиксировать их отношения.

Поддержка этого законопроекта очень важна. Просто представьте ситуацию, что вы не смогли бы попасть в реанимацию к жене или мужу, потому что не считаетесь для них родными согласно документам. К сожалению, пары ЛГБТК+ с этим сталкиваются. И поддержка законопроекта 9103 позволяет уравнять их права с другими украинцами.