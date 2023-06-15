Власне, з них усе й почалося. На своїй фейсбук-сторінці магазин побутової техніки COMFY поміняв аватарку з використанням кольорів веселки. Його ініціативу підхопили інші компанії. Про підтримку місяця прайду та важливість цього далі розповімо у матеріалі 24 Каналу.

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Підтримка породжує підтримку

Користувачі мережі розділилися у думках. Одні висловили вдячність мережі, інші ж взялися її активно критикувати. Ми ж зауважимо, що COMFY – одна з тих компаній, яка веде проактивні соціальні мережі та реагує в них на всі виклики, з якими стикається Україна.

А долучення до місяця прайду – демонстрація того, що компанія висловлює свою повагу, підтримує різноманітність та поважає свободу кожного з нас. Власне, це вона написала у своєму твітері.

COMFY підтримує різноманітність та поважає свободу кожного. Ми впевнені, що всі мають право на прийняття власної природи. А толерантність і інклюзивність ми вважаємо важливими цінностями сьогодення,

– йдеться у пості.



Пост COMFY, присвячений місяцю прайду / Скриншот

Зауважимо, що у фейсбуці спочатку не так тепло сприйняли позицію компанії. Правда, за дві доби позитивних відгуків і слів подяки стало у рази більше.



Так у фейсбуці відреагували на підтримку місяця прайду / Скриншот

Що таке місяць прайду? Щорічно в червні по всьому світу відзначають місяць прайду. Його мета – підкреслити різноманіття у суспільстві. Також закцентувати на правах кожної людини на гідності, рівності в самоідентифікації у своєму житті. Червень обрали не випадково. 28 червня 1969 року у Нью-Йорку спалахнули заворушення. Тоді правоохоронці влаштували рейд в одному з барів, який дав початок публічному відстоюванню своїх прав серед спільноти ЛГБТ.

Не минулося, так би мовити, без мемної ситуації. Так, у мережу виклали скриншот з листування. Він демонструє вкрай кумедну ситуацію. Ось діалог:

Бачив це? Тепер не буду нічого купувати у COMFY!, – кидає аватарку крамниці.

Ти і раніше у них нічого не купував. Ти ж на радіоринок їздив.

Taк. Але раніше я у них просто не купував. А тепер не буду купувати ПРИНЦИПОВО!



Кумедна реакція на позицію магазину / Скриншот

У твітері позицію компанії сприйняли тепло. Користувачі мережі подякували за те, що вона підтримує різноманітність. Також заявили, що їздитимуть тепер лише у цей магазин по техніку. І що вже точно знають, де здійснять наступну покупку.



Користувачі мережі вдячні компанії за позицію / Скриншот



Користувачі мережі вдячні компанії за позицію / Скриншот



Користувачі мережі вдячні компанії за позицію / Скриншот



Користувачі мережі вдячні компанії за позицію / Скриншот

Ми ж зауважимо, що свою позицію та підтримку висловили також інші компанії.

Хто ще долучився до підтримки місяця прайду

Так, інтернет-провайдер Lanet теж поміняв аватарку, продемонструвавши свою повагу та підтримку. Цікаво, що в мережі вже жартували, що перейдуть на Київстар, адже Lanet "зовсім поплавило".



Lanet підтримав місяць прайду / Скриншот

Яким же, мабуть, було здивування цих людей, коли Київстар долучився до підтримки місяця прайду. У компанії написали: "Віримо, що зв’язок не має меж. Як і любов."



У Київстарі вірять в те, що зв'язок і любов не мають меж / Скриншот

Долучилися також у Vodafone. Користувачі мережі пожартували, що перейдуть на Київстар. Після цього оператор написав: "Чесно кажучи, ми вже трошки втомилися показувати свою любов до абонентів, все одно не зможемо показати всю, бо вона безмежна, але от що би ми точно не радили, то це йти від нас. Ми вас любимо". Супроводили це анімацією з серцем, яке пульсує кольорами веселки.



Vodafone підтримали колег-операторів / Скриншот

А ще підтримали місяць прайду в Аптеці доброго дня. У неї на сайті іконка теж забарвлена у кольори веселки.



Аптека доброго дня поміняла іконку на своєму сайті / Скриншот

З кожним днем компаній і брендів, які публічно підтримали місяць прайду, стає все більше.

Чому підтримка місяця прайду важлива

Це не лише про зміну аватарок і милі публікації з кольорами веселки. Це також демонстрація того, що всі українці прекрасні у своїй різноманітності. І що зараз, у ці вкрай непрості для нас часи, важливо допомагати та підтримувати один одного. Зокрема, в реалізації їхніх прав і свобод.

Зауважимо, що напередодні Комітет соціальної політики та захисту прав ветеранів підтримав законопроєкт 9103 про реєстровані партнерства. Це вже четвертий комітет Верховної Ради, який вдалося пройти. Нагадаємо, що цим законопроєктом прагнуть дати можливість одностатевим парам укладати партнерства, які б могли на законодавчому рівні зафіксувати їхні стосунки.

Підтримка цього законопроєкту надзвичайно важлива. Просто уявіть ситуацію, що ви не змогли б потрапити в реанімацію до дружини або чоловіка, бо не вважаєтеся для них рідними згідно з документами. На жаль, пари ЛГБТК+ з цим стикаються. І підтримка законопроєкту 9103 дозволяє урівняти їхні права з іншими українцями.