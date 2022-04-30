Остатки оккупационных войск позорно скрылись из Киевской, Сумской и Черниговской областей. Чтобы скрыть свое сокрушительное поражение, минобороны России заявило, что у них будто бы никогда не было планов захватить украинскую столицу.

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Исполнился месяц с победы Украины на северном фронте

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что именно 29 марта российские оккупанты начали бегство с Севера Украины. В свою очередь, в минобороны России заявили о "существенном сокращении активности на киевском направлении".

Это событие ознаменовало одну из крупнейших на сегодняшний день побед украинских военных, полностью разрушив планы Кремля касаемо войны в Украине. А также открыло миру настоящее лицо русской армии мародеров и насильников,

– заметили защитники.

Операцией по обороне Киева и Киевской области командовал генерал-полковник и командующий Сухопутными войсками ВСУ, Герой Украины Александр Сырский.



Бойцы ВСУ прогнали оккупантов с Севера / Фото Сухопутных войск ВСУ

Украинские защитники продолжают уничтожать захватчиков вместе с техникой

С начала полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты терпят сокрушительные потери. По состоянию на 29 апреля бойцы ВСУ ликвидировали не менее 23 тысяч захватчиков. Кроме того, украинские бойцы уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

Только 28 апреля защитникам удалось ликвидировать около 200 российских военных. Также они уничтожили 16 вражеских танков, 29 бронированных машин, 4 артиллерийские системы, 1 средство ПВО, 2 самолета, 7 автомобилей и 14 беспилотников.

Морские пехотинцы также продолжают ликвидировать врагов всеми способами. Они обнародовали видео, на котором видно, как защитники 29 апреля филигранно уничтожили две боевые машины захватчиков.

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