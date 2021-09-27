Об этом рассказал белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала. По его мнению, Путину необходимо показать, что есть некий внешний враг, против которого надо объединяться.
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Лукашенко хочет понравиться Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встреч неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на украинской территории.
По словам Вячорки, Украина не несет угрозы для Беларуси, но Лукашенко пытается понравиться Путину. Самопровозглашенный президент очень зависит от поддержки Кремля, поэтому ему надо показать свою лояльность к действиям России.
Мне кажется, что этот месседж направлен на людей внутри стран – Беларуси и России,
– предположил журналист.
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Вячорка прокомментировал заявления Путина и Лукашенко относительно войск НАТО в Украине: смотрите видео
Что этому предшествовало
- Дмитрий Песков заявил, что Россия и Беларусь совместно будут реагировать на появление войск НАТО на территории Украины. Их действия будут направлены на обеспечение безопасности обеих стран.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Кремля о НАТО и пересечении "красных линий". По словам министра, Украина сама решит, что ей делать со своей стороны границы.
- Дмитрий Песков в начале сентября заявил, что Россия будет принимать контрмеры, если Украина присоединится к Североатлантическому альянсу.