Об этом рассказал белорусский журналист Франак Вячорка в эфире 24 канала. По его мнению, Путину необходимо показать, что есть некий внешний враг, против которого надо объединяться.

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Лукашенко хочет понравиться Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко во время встреч неоднократно обсуждали тему потенциального расширения НАТО на украинской территории.

По словам Вячорки, Украина не несет угрозы для Беларуси, но Лукашенко пытается понравиться Путину. Самопровозглашенный президент очень зависит от поддержки Кремля, поэтому ему надо показать свою лояльность к действиям России.

Мне кажется, что этот месседж направлен на людей внутри стран – Беларуси и России,

– предположил журналист.

Обратите внимание! Александр Лукашенко заявил, что на границе Украины и Беларуси открывается новый "фронт". Все потому, что на территорию украинского государства "тянут войска НАТО".

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Вячорка прокомментировал заявления Путина и Лукашенко относительно войск НАТО в Украине: смотрите видео

Что этому предшествовало