Инциденты произошли в окрестных деревнях индийского города Маджалгаон и в соседнем городе Лавул.

Читайте также Эти милые зверюшки способны уснуть где угодно: 10 забавных фото

Обезьяны затягивают собак на крыши

Местные жители утверждают, что обезьяны затягивают собак на крыши зданий и верхушки деревьев, а затем сбрасывают их.

Все потому, что стая бродячих собак разодрала одного из детенышей обезьян. Такое противостояние продолжается уже около месяца. Погибло около 250 собак.

Нападают и на людей

Местные СМИ пишут, что в Лавуле не осталось "ни одного щенка". Животные нападают даже на школьников. Люди отбиваются камнями.

Кстати, есть даже пострадавшие люди, которые пытались спасти своих собак, когда обезьяны сбрасывали их с крыш.

Дошло даже до того, что жители попросили вмешаться местные власти.