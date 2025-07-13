Силы обороны Украины поразили в Алешках именно тех российских операторов дронов, что были причастны к удару, из-за которого погиб ребенок. Руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу детали атаки.

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Каким оружием попали по оккупантам в Алешках?

Андрющенко отметил, что Генштаб ВСУ подтвердил, что удар по месту базирования вражеских операторов БпЛА в Алешках – месть за убитого мальчика.

Это еще одна замечательная новость из недооцененных новостей в украинском инфопространстве, потому что мы забыли про Херсон. Мало кто знает, что гражданские гуляют с РЭБами по городу. Россияне их фотографируют и по их частотам пытаются вычислить, как работают эти РЭБы, чтобы перестроить свои FPV-дроны и бить по гражданским,

– сказал он.

Херсон, как отметил Андрющенко, сегодня является зоной абсолютного террора. Россияне, которые бьют по Херсону, дошли до того, что анонсируют удары по конкретному месту, дают 15 минут и начинают туда бить. Потом снимают и выкладывают это в сеть.

Это просто геноцид. И именно это привело к гибели годовалого мальчика, – объяснил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя.

Украинские силы наконец продемонстрировали отомстили оккупантам, нанеся удар по сооружению, где базировалась группа операторов беспилотников. Украинская разведка предварительно установила их местоположение. А после удара украинские силы не подпускали россиян эвакуировать раненых. Они, вероятно, погибли под завалами.

Это прекрасная операция, потому что удар был не беспилотником, а, вероятно, туда долетела авиабомба. Россияне это подтверждают. А потом FPV-дроны обеспечили то, что враг не смог осуществить эвакуацию,

– подчеркнул он.

Гауляйтер Херсонщины Сальдо пытался рассказать о якобы ударе по пятиэтажке, где завалило гражданских людей. Однако, по его словам, все видели, что было атаковано нежилой трехэтажный дом бывшей санстанции, где базировались россияне. По предварительным данным, в результате удара, живых оккупантов не осталось.