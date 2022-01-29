Об этом сказал представитель Украинского института национальной памяти на Черниговщине Сергей Бутко.
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Лейтмотивом выступлений и официальных лиц – представителей органов государственной власти, и политических деятелей были слова о необходимости консолидации для сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад,
– сообщил он.
Кроме этого, выступающие вспоминали не менее коварных внутренних врагов, таких как коррупция, равнодушие людей, которые считают, что защита Украины – это не их война и ее можно где-то пересидеть.
Чествование памяти Героев Крут
Сценарий мероприятия включал:
- художественную патриотическую композицию,
- возложение цветов к памятнику,
- заупокойную литию,
- минуту молчания,
- военный салют
- торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.
По моему личному мнению, в этом году чествование памяти Героев Крут прошло как-то организованнее, люди были более собраны и каких-то политических спектаклей не было,
– подчеркнул Сергей Бутко.
Наконец он добавил, что память Героев Крут на месте боя почтили более тысячи человек.
На месте боя под Крутами почтили погибших героев / Фото Черниговской ОГА