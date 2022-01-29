Про це сказав представник Українського інституту національної пам'яті на Чернігівщині Сергій Бутко.
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Лейтмотивом виступів і офіційних осіб – представників органів державної влади, і політичних діячів були слова про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому,
– повідомив він.
Окрім цього, промовці згадували не менш підступних внутрішніх ворогів, як то корупція, байдужість людей, які вважають, що захист України – це не їхня війна і її можна десь пересидіти.
Вшанування пам'яті Героїв Крут
Сценарій заходу включав:
- мистецьку патріотичну композицію,
- покладання квітів до пам'ятника,
- заупокійну літію,
- хвилину мовчання,
- військовий салют
- урочистий марш службовців і курсантів військових навчальних закладів.
На мою особисту думку, в цьому році вшанування пам'яті Героїв Крут пройшло якось організованіше, люди були більш зібрані і якихось політичних спектаклів не було,
– наголосив Сергій Бутко.
Насамкінець він додав, що пам'ять Героїв Крут на місці бою вшанувала понад тисяча людей.
На місці бою під Крутами вшанували загиблих героїв / Фото Чернігівської ОДА