Село расположено в Волновахском районе. Об этом сообщил активист Роман Доник.
Кстати Церемония поднятия Государственного флага: как это было в городах Украины – чудесные фото, видео
Практически линия фронта. На этом месте стоял памятник маньяку-убийце Ульянову-Ленину,
– отметил активист
Он обнародовал фото Государственного флага, что развевается на флагштоке, установленном на высоком постаменте.
К постаменту ведут лестницы, украшенные гербом Украины.
Флаг в прифронтовом селе / Фото Романа Доника
На Луганщине запустили огромный флаг
Украинские военные напомнили жителям оккупированных территорий о Дне Флага. В Луганской области запустили огромный сине-желтый флаг. Он летел над оккупированным Донбассом на шариках.