Село розташоване у Волноваському районі. Про це повідомив активіст Роман Донік.
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Практично лінія фронту. На цьому місці стояв пам'ятник маніякові душогубцю Ульянову-Леніну,
– зазначив активіст
Він оприлюднив фото Державного прапора, що майорить на флагштоку, встановленому на високому постаменті.
До постаменту ведуть сходи, що прикрашені Гербом України.
Прапор у прифронтовому селі / Фото Романа Доніка
На Луганщині запустили величезний прапор
Українські військові нагадали жителям окупованих територій про День Прапора. У Луганській області запустили величезний синьо-жовтий стяг. Він летів над окупованим Донбасом на кульках.