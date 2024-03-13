Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат, член финансового комитета Верховной Рады Галина Васильченко, отметив, что здесь речь идет именно о местных имущественных налогах. Это – налог на недвижимость и земельный налог.

К теме Закон о мобилизации направлен на замену 330 тысяч военных, которые на фронте, – FT

Это – логическое завершение реформы децентрализации

Как отметила Васильченко, сейчас имущественные налоги администрируются именно налоговой, которая выступает здесь определенным посредником. Ведь все поступления от налогов потом возвращаются в общины и остаются там.

В общей структуре тех налогов, которыми занимается налоговая, эти местные имущественные налоги составляют около 6%. Соответственно там не всегда есть время на качественное и эффективное администрирование.

Общины же не имеют доступа к соответствующим реестрам недвижимости, земельных участков по администрированию налогов. Доступ к этому имеет налоговая. Все можно сделать значительно эффективнее. Так общины смогут лучше наполнять свои бюджеты,

– сказала Васильченко.

Такая система работает в Польше, странах Балтии и других государствах Европейского Союза. Именно оттуда Украина брала за основу реформу децентрализации. Кроме того, такое решение позволит хоть как-то компенсировать военное НДФЛ, которое ранее забрали на уровень государства.

Все предусматривают в два этапа. Первый, по сути, уже есть. Потому что общины и так раздают уведомления о начислении и уплате земельного налога и налога на недвижимость. Они привозят в налоговую уточнения по новым объектам недвижимости или по новым земельным участкам. То есть здесь надо закрепить законодательно все, что и так делают. А также дать больший доступ к базам данных и больше полномочий,

– сказала нардеп.

Это предлагают ввести в течение 2 лет. А уже в следующем этапе имеют целью ввести полную передачу администрирования этих налогов. Но она будет добровольной. Община, если захочет, то сможет это делать.

Сейчас идут консультации с Кабмином. Там имеют свою концепцию законопроекта. Сейчас есть консенсус относительно первого этапа.

Верховная Рада: последние новости