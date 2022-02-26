Об этом сообщили в пресс-службе Оперативного командования "Север" 26 февраля. Захваченную технику планируют задействовать против оккупантов.

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Известно, что российские наемники попытались прорваться в Чернигов, но им дали достойный отпор.

Местные забросали их коктейлями Молотова. Таким образом удалось захватить по меньшей мере 2 вражеских танка.

На Черниговщине остановили вражеские танки / Фото ОК "Север"

В то же время из техники оккупантов сливают топливо. Чтобы не дать армии России продвинуться дальше, также разрушают железнодорожные мосты.

Вместе мы поборем это нашествие!,

– подчеркнули в "Севере".

Оккупантов забросают коктейлями Молотова / Фото ОК "Север"

Бросались под танки

Ранее сообщалось о героических жителях Бахмача, которые бросались под танки, чтобы остановить движение вражеской колонны.

На обнародованном 26 февраля видео заметно, как местные бросали под колеса танков разные вещи, например велосипеды. Впоследствии один мужчина голыми руками попытался остановить российскую технику.

Оборона в Бахмаче на Черниговщине: смотрите видео

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