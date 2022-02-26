Россияне пытаются устраивать диверсии в Украине. Однако в Укравтодоре нашли способ помочь им лучше ориентироваться на местности.

Читайте также Оккупанты начинают ставить метки на газопроводах, – МВД

Способ помочь диверсантам

Демонтируем дорожные знаки на всех дорогах страны. Приоритет №1 – указательные знаки, названия населенных пунктов. Собранные знаки передаем местным властям и дорожникам,

– призвали в Укравтодоре.

Там отметили, что у врага жалкая связь, оккупанты не ориентируются на местности. В Укравтодоре попросили украинцев помочь россиянам "попасть прямо в ад".

К этой инициативе призывают присоединиться все путевые организации, территориальные общины, органы местного самоуправления. Дорожные знаки просят немедленно демонтировать.



Замечательная инициатива помощи диверсантам / Фейсбук Укравтодора

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.