Росіяни намагаються влаштовувати диверсії в Україні. Однак в Укравтодорі знайшли спосіб допомогти їм краще орієнтуватися в місцевості.

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Спосіб допомогти диверсантам

Демонтуємо дорожні знаки на усіх дорогах країни. Пріоритет №1 – вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам,

– закликали в Укравтодорі.

Там наголосили, що у ворога жалюгідний зв'язок, окупанти не орієнтуються на місцевості. В Укравтодорі попросили українців допомогти росіянам "потрапити прямісінько у пекло".

До цієї ініціативи закликають долучитися усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування. Дорожні знаки просять негайно демонтувати.



Чудова ініціатива допомоги диверсантам / Фейсбук Укравтодору

До слова, окупанти починають ставити на свої мітки вже й на газопроводах. Українців закликають бути пильними й часто перевіряти їх.

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