Об этом в эфире 24 канала рассказал Александр Куницкий – сопредседатель группы по межпарламентским связям с Израилем и депутат от "Слуги народа". По его словам, хасиды не отказываются платить туристический сбор несмотря на неправильную организацию празднования. Хасиды готовы платить туда, куда скажут местные власти. Однако происходило в городе это по-разному.
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Сколько и за что платят хасиды
"Местные жители мне сообщали, что муниципальная стража ходила по квартирам. Какие-то представители местной власти собирали туристический сбор", – рассказал депутат.
Куницкий считает, что туристический сбор в 2021 году для хасидов является огромным. Он составляет 300 гривен в сутки.
"За 300 гривен каждому хасиду должны предоставлять личный мусорный бак, чтобы не было этой хаотичной свалки", – уверен депутат.
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Люди возмущены улицей Пушкина для хасидов
Куницкий считает, что есть немало возмущений от общества – якобы за деньги, которые платят хасиды, можно давным-давно обустроить улицу Пушкина.
Местные власти могут организовать просто "Лас-Вегас" для жителей города Умань. Огромные деньги поступают в бюджет. У меня много вопросов, как их тратят,
– подчеркнул депутат.
По мнению Куницкого, хасиды "празднуют по сути на стройке, потому что иначе улицу Пушкина не назовешь". На улице Пушкина, по словам депутата, – хаотичное и неорганизованное строительство.
Есть ли прогресс в условиях празднования
Депутат заметил, что в течение нескольких лет в Умани только появляются неогороженные новостройки.
Люди буквально ходят по стройке. В любой момент на них упадет камень, что угодно,
– отметил Куницкий.
По мнению депутата, условия празднования должна была регулировать местная власть. Ведь из года в год в Умани фиксируют большое количество нелегальных видов жилья, где размещают хасидов. Это обычно гостиницы и дома, которые не сданы в эксплуатацию или сданы с нарушением.
Александр Куницкий о праздновании хасидов в Умани: смотрите видео
Хасиды в Умани: что известно
- В Умани похоронен рабби Цадик Нахман – основатель брацлавского хасидизма. Из-за этого каждый год на Новый год хасиды приезжают к его могиле.
- На празднование в Умань прибыли более 29 тысяч паломников.
- Праздник у них продлится 6 – 8 сентября. Для соблюдения безопасности в городе работает межведомственный оперативный штаб. Туда входят полицейские, МЧС, нацгвардейцы и миграционная служба.
- В Умани 5 сентября уже зарегистрировали первые случаи коронавируса среди хасидов, прибывших праздновать Рош ха-Шана.
- Кроме того, правоохранители сообщили о первых нарушениях. Одного мужчину уже депортировали из Украины.