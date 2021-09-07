Про це в ефірі 24 каналу розповів Олександр Куницький – співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Ізраїлем та депутат від "Слуги народу". За його словами, хасиди не відмовляються платити туристичний збір попри неправильну організацію святкування. Хасиди готові платити туди, куди скаже місцева влада. Проте відбувалось у місті це по-різному.
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Скільки та за що платять хасиди
"Місцеві мешканці мені повідомляли, що муніципальна варта ходила квартирами. Якісь представники місцевої влади збирали туристичний збір", – розповів депутат.
Куницький вважає, що туристичний збір у 2021 році для хасидів є величезний. Він становить 300 гривень за добу.
"За 300 гривень кожному хасиду мають надавати особистий сміттєвий бак, щоб це було цього хаотичного сміттєзвалища", – певен депутат.
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Люди обурені вулицею Пушкіна для хасидів
Куницький вважає, що є чимало обурень від суспільства – нібито за гроші, які платять хасиди, можна давним-давно влаштувати вулицю Пушкіна.
Місцева влада може організувати просто "Лас-Вегас" для мешканців міста Умань. Величезні гроші надходять у бюджет. У мене багато питань, як їх витрачають,
– наголосив депутат.
На думку Куницького, хасиди "святкують по суті на будівництві, тому що інакше вулиці Пушкіна не назвеш". На вулиці Пушкіна, за словами депутата, – хаотичне та неорганізоване будівництво.
Чи є прогрес в умовах святкування
Депутат помітив, що впродовж кількох років в Умані лишень з'являються неогороджені новобудови.
Люди буквально ходять по будівництву. У будь-який момент на них упаде камінь, будь-що,
– відзначив Куницький.
На думку депутата, умови святкування мала регулювати місцева влада. Адже з року в рік в Умані фіксують велику кількість нелегальних видів житла, де розміщують хасидів. Це зазвичай готелі та будинки, які не здані в експлуатацію чи здані з порушенням.
Олександр Куницький про святкування хасидів в Умані: дивіться відео
Хасиди в Умані: що відомо
- В Умані похований раббі Цадик Нахман – засновник брацлавського хасидизму. Через це щороку на Новий рік хасиди приїздять до його могили.
- На святкування в Умань прибули понад 29 тисяч паломників.
- Свято у них триватиме 6 – 8 вересня. Для дотримання безпеки у місті працює міжвідомчий оперативний штаб. Туди входять поліцейські, надзвичайники, нацгвардійці та міграційна служба.
- В Умані 5 вересня вже зареєстрували перші випадки коронавірусу серед хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана.
- Окрім того, правоохоронці повідомили про перші порушення. Одного чоловіка вже депортували з України.