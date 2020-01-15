Местные выборы 2020: сколько кандидатам придется заплатить за участие

Осенью 2020 года в Украине должны состояться очередные местные выборы. В этом году суммы залогов для кандидатов выросли почти в 40 раз, если сравнивать с прошлыми выборами в 2015 году. Больше всего придется заплатить кандидатам на пост мэра Киева – свыше 4 миллионов гривен.

Изменение сумм залогов для кандидатов связано с новым избирательным кодексом, который подписал Президент Владимир Зеленский. О залогах кандидатов пишет движение "Честно".

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Сколько придется заплатить кандидатам в мэры

Больше всего изменения суммы залогов коснутся кандидатов в мэры областных центров и крупных городов – от 90 тысяч жителей. Для них сумма залога стартует от 170 тысяч гривен (для Ужгорода).

Сколько придется заплатить кандидатам в мэры

Киев – 4 миллиона 5 тысяч гривен;

Харьков – 1 миллион 965 тысяч гривен;

Днепр – 1 миллион 398 тысяч гривен;

Одесса – 1 миллион 304 тысячи гривен;

Запорожье – 1 миллион 77 тысяч гривен;

Львов – 1 миллион 77 тысяч гривен;

Кривой Рог – 926 тысяч гривен;

Николаев – 661 тысячу гривен;

Мариуполь – 586 тысяч гривен;

Винница – 529 тысяч гривен;

Херсон – 472 тысячи гривен;

Полтава – 416 тысяч гривен;

Сумы-416 тысяч гривен;

Черкассы – 397 тысяч гривен;

Чернигов – 397 тысяч гривен;

Житомир – 378 тысяч гривен;

Хмельницкий – 378 тысяч гривен;

Каменское – 340 тысяч гривен;

Ивано-Франковск – 340 тысяч гривен;

Кропивницкий – 340 тысяч гривен;

Черновцы – 340 тысяч гривен;

Ровно – 321 тысячу гривен;

Тернополь – 321 тысячу гривен;

Кременчуг – 302 тысячи гривен;

Луцк – 283 тысячи гривен;

Краматорск – 264 тысячи гривен;

Белая Церковь – 264 тысячи гривен;

Мелитополь – 208 тысяч гривен;

Никополь – 170 тысяч гривен;

Ужгород – 170 тысяч гривен.

Интересно, что, например, во время выборов мэра Киева в 2015 году стоимость залога составила лишь 104 тысячи гривен. При этом она будет выше даже, чем стоимость залогов кандидатов в президенты – 2 миллиона 500 тысяч гривен.

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Впрочем новая формула расчета будет использоваться только для городов областного значения и тех, где количество избирателей превышает 90 тысяч человек. Всего таких есть 30. Партиям, которые захотят иметь своих кандидатов в каждом из этих городов, придется заплатить более 20 миллионов гривен.

Деньги кандидатов будут возвращаться только при условии, что они выиграют выборы в первом туре или пройдут во второй тур



Суммы залога кандидатов в мэры крупных городов

Стоит также отметить, что стоимость залога для партий, которые будут представлять своих кандидатов в депутаты, будет равна сумме залогов потенциальных мэров. Партиям, которые не пройдут в горсовет, залоги также не будут возвращаться.

Так же возрастет и стоимость залога для партий, участвующих в выборах областных советов. Дороже всего обойдется регистрация списка кандидатов в Днепропетровский облсовет – 4 миллиона 670 тысяч гривен.

Движение "Честно" подсчитало, что для партий, которые будут выдвигать своих кандидатов во все советы и главы всех крупных городов Украины, одна только регистрация обойдется в 88 миллионов гривен.



Сколько партиям придется потратить на регистрацию кандидатов на местные выборы

Что предусматривает новая формула расчета суммы залога

Отныне сумма залога будет определяться из расчета на 4 минимальные зарплаты на каждые 10 тысяч избирателей (раньше было на 100 тысяч). Кроме того, важным фактором роста суммы является и то, что с 2015 года минимальная зарплата в Украине увеличилась в четыре раза.

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Впрочем такая формула будет действовать только для областных центров, городов областного значения и таких, где количество населения превышает 90 тысяч человек.

Что такое залог кандидата?Фактически, залог является подтверждением серьезности намерений кандидата реально бороться за должность. Потенциальные денежные потери должны были бы отпугнуть технических кандидатов, которые не заинтересованы в победе на выборах, а хотят только забрать голоса у избирателей других кандидатов.

Местные выборы-2020: коротко

Очередные местные выборы в Украине должны состояться осенью 2020 года. На них будут избираться главы и советы большинства населенных пунктов Украины, а также члены областных советов.

Участия в очередных выборах не будут брать только те населенные пункты, которые сформировали свои органы местного самоуправления после 2015 года – в рамках закона о децентрализации власти и путем образования ОТГ.