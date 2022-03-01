Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким сообщил в сети, что олигарх распространил эту информацию во внутренних чатах.

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1 000 долларов за уничтоженную технику врага

Местный олигарх написал, что платит 1000 долларов за сожженную российскую технику, я поддерживаю. Все теперь бегают, ищут, жгут российскую технику,

– рассказал Ким.

Кроме того, глава администрации отметил, что в пределах области зафиксирована большая колонна техники россиян. Он также опубликовал голосовое сообщение по радиоэфиру, в котором говорилось, что бойцы Путина массово бросают свою технику, а также зафиксированы случаи ее сожжения личным составом.

Ким добавил, что российскую технику успешно обезвреживают и военные Вооруженных Сил.

В Николаевской области продолжается перемещение вражеской техники 3 колоннами. Есть много видео из Снегиревки и Баштанки. "Но работает наша техника, вертушки жгут их", – отметил Ким.

Виталий Ким об инициативе олигарха: смотрите видео

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