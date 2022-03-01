Голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім повідомив у мережі, що олігарх розповсюдив цю інформацію у внутрішніх чатах.

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1 000 доларів за знищену техніку ворога

Місцевий олігарх написав, що платить 1 000 доларів за спалену російську техніку, я підтримую. Всі тепер бігають, шукають, палять російську техніку,

– розповів Кім.

Крім того, голова адміністрації зазначив, що в межах області зафіксували велику колону техніки росіян. Він також опублікував голосове повідомлення з радіоефіру, в якому йшлося про те, що бійці Путіна масово кидають свою техніку, а також зафіксовані випадки її спалення особовим складом.

Кім додав, що російську техніку успішно знешкоджують і військові Збройних сил.

На Миколаївщині триває переміщення ворожої техніки 3 колонами. Є багато відео зі Снігурівки та Баштанки. "Але працює наша техніка, вертушки палять їх", – зазначив Кім.

Віталій Кім про ініціативу олігарха: дивіться відео

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