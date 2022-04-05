4 апреля состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии. О ее решении сообщила пресс-служба Секретариата.

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Полномочия Кивы прекратили 15 марта

Украинский парламент лишил Киву депутатских полномочий 15 марта – в связи с личным заявлением. Соответствующее постановление Рада направила и в ЦИК.

Однако, когда члены Центризбиркома собрались, чтобы обсудить замещение одиозного политика, то столкнулись с препятствием. 18 марта СНБО принял решение о временном запрете деятельности определенных партий в Украине. В перечне – "Оппозиционная платформа – За жизнь". Так что следующий кандидат в списке ОПЗЖ в парламент пока не попадет.

Кива заявлял, что "это – не его война"

Отметим, что сразу после российского вторжения Кива бежал в Испанию, заявив, что это, мол, – не его война. 6 марта Венедиктова подписала Киве сообщение о подозрении в госизмене и публичных призывах к изменению границ территории Украины.

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ГБР объявило политика в розыск. В ОПЗЖ долго не ждали да и исключили своего экс-соратника из партии. Время от времени Кива дает о себе знать "громкими" заявлениями – в своем стиле, которые сразу же опровергают в Украине.

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