4 квітня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії. Про її рішення повідомила пресслужба Секретаріату.

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Повноваження Киви припинили 15 березня

Український парламент позбавив Киву депутатських повноважень 15 березня – у зв'язку з особистою заявою. Відповідну постанову Рада надіслала і в ЦВК.

Проте, коли члени Центрвиборчкому зібрались, аби обговорити заміщення одіозного політика, то зіткнулись з перешкодою. 18 березня РНБО ухвалила рішення про тимчасову заборону діяльності певний партій в Україні. У переліку – "Опозиційна платформа – За життя". Отож наступний кандидат у списку ОПЗЖ до парламенту поки не потрапить.

Кива заявляв, що "це – не його війна"

Зазначимо, що одразу після російського вторгнення Кива утік до Іспанії, заявивши, що це, мовляв, – не його війна. 6 березня підписала Киві повідомлення про підозру у держзраді та публічних закликах до зміни меж території України.

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ДБР оголосило політика в розшук. В ОПЗЖ довго не чекали та й виключили свого екссоратника з партії. Час від часу Кива дає про себе знати "гучними" заявами – у своєму стилі, які одразу ж спростовують в Україні.

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