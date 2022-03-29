Ілля Кива продовжує тішити своїми маразматичними вигадками. Зокрема, він нещодавно заявив, що Україну перетворили у "божевільню", в якій він не може перебувати.

Читайте також 40% техніки росіян у несправному чи неробочому стані, – Генштаб ЗСУ про нові надходження ворога

Кива має довідку з психлікарні

Сергій Лещенко нагадав, що про божевільню Кива може розповісти багато. Адже саме завдяки висновку психіатра про несудимість йому вдалося добитися перегляду своєї справи, а згодом – зробити кар'єру в МВС та стати народним депутатом.

Тож у тому, що Кива знайшов себе у російській пропаганді, немає нічого дивного – творити цю маячню можуть лише божевільні.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 29 березня