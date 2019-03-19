Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду

С приходом тепла, мы все чаще ищем уюта за городом, поэтому выбираемся на дачу. Там можно не только усердно поработать, но и отдохнуть, укрывшись от всего мира, или провести приятный вечер в дружеской компании. Кому-то по душе веселый вечер с шашлыком и блюдами на мангале, а кто-то выбирает спокойные посиделки за чашкой кофе и теплыми разговорами.

Совсем не важно, какой способ вы выберите. Стоит только позаботиться, чтобы место отдыха в саду было уютно обустроено и гармонировало с окружающей средой.

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Зона отдыха на даче может быть легко создана своими руками, если учесть некоторые важные детали этого вопроса.

Недвижимость 24 подготовила для вас несколько простых советов, как обустроить особое место отдыха в саду.

Постройте беседку

Самый популярный вариант для зоны отдыха на даче, где можно спрятаться от жарких лучей солнца или дождя – беседка. В ней можно организовать отдых в любое время дня, устраивать вечерние посиделки с друзьями или романтический ужин.

Устанавливая беседку следует учесть несколько правил, которые обеспечат ее комфорт, полноценность и долговечность.

Сохранить деревянную конструкцию в прекрасном состоянии помогут специальные материалы, усиленные полиуретаном. Они создают прочное покрытие, которое защитит древесину от дождя и ультрафиолетовых лучей.

Активные добавки в составе продукта защищают покрытие от биоповреждений. Именно поэтому советуем вам искать на полках магазинов качественные немецкие материалы для защиты древесины с пометками "Bio-Stop" или "Содержит PU", например LASUR-GEL немецкого бренда Alpina. Дизайнеры рекомендуют трендовые этой весной оттенки древесины: кедр, рябина или палисандр.

Установите мангал

Немало любителей загородного отдыха приезжают на дачу, чтобы устроить маленький пикник. Что может быть вкуснее, чем сочный шашлык или овощи приготовленные на открытом огне? Поэтому, у беседки в саду стоит разместить мангал, на котором можно приготовить любимые блюда.

Кроме того, вечером, когда темнеет и становится прохладно, в мангале можно развести огонь и погреться возле него в дружеской компании.

Высадите клумбу

Особенно хорошо и уютно в саду в летний период. Под ногами – зеленая травка, а вокруг цветут разные цветы и вьются кусты.

Поэтому, чтобы сделать место отдыха в саду еще красивее и оригинальнее – высадите возле беседки клумбу, которая будет радовать глаз и вам, и вашим гостям. Выбирая растения для нее, стоит отдать предпочтение цветам, которые цветут практически весь сезон и не требуют к себе особого ухода.

Вокруг клумбы и беседки можно выложить из камня маленькие дорожки, которые будут виться среди пышного сада. Во время дождливой погоды ними можно не запачкавшись вернуться в дом, или наоборот зайти в беседку.

Добавьте декор

Сад – прекрасное место для установки лавочек, оригинальных фигурок и мини-скульптур. Они дополняют интерьер и создают сказочную атмосферу.

Так, маленькая лавочка не только украшает ваш сад, но и добавляет удобство для проведения времени в нем. В то же время, различные скульптуры сказочных персонажей или животных только придают ощущение пребывания на природе.

Перед тем как разместить деревянную лавочку на открытом воздухе, стоит позаботиться о защите от солнца и дождя. В частности, ее можно покрыть лазурь-гелем от бренда Alpina, который останется после обработки беседки.

Для освещения сада вечером прекрасно подойдут невысокие фонари или светильники. Они лишь дополнят комфортный отдых на природе.