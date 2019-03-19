Місце для релаксу: як облаштувати зону відпочинку в саду

З приходом тепла, ми все частіше шукаємо затишку за містом, тому вибираємося на дачу. Там можна не лише старанно попрацювати, але й відпочити, сховавшись від усього світу, або провести приємний вечір в дружній компанії. Комусь до душі веселий вечір з шашликом та стравами на мангалі, а хтось обирає спокійні посиденьки за чашкою кави і теплими розмовами.

Зовсім не важливо, який спосіб ви оберете. Варто лише подбати, аби місце відпочинку в саду було затишно облаштоване і гармоніювало з навколишнім середовищем.

Зона відпочинку на дачі може бути легко створена своїми руками, якщо врахувати деякі важливі деталі цього питання.

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Нерухомість 24 підготувала для вас кілька простих порад, як облаштувати особливе місце відпочинку в саду.

Збудуйте альтанку

Найпопулярніший варіант для зони відпочинку на дачі, де можна сховатися від палких променів сонця чи дощу – альтанка. У ній можна організувати відпочинок у будь-яку пору дня, влаштовувати вечірні посиденьки з друзями або романтичну вечерю.

Встановлюючи альтанку варто врахувати кілька правил, які забезпечать її комфорт, повноцінність та довгостійкість.

Зберегти дерев'яну конструкцію у чудовому стані допоможуть спеціальні матеріали, підсилені поліуретаном. Вони створюють міцне покриття, що захистить деревину від дощу та ультрафіолетових променів.

Активні добавки у складі продукту захищають покриття від біопошкоджень. Саме тому радимо вам шукати на полицях магазинів якісні німецькі матеріали для захисту деревини з позначками "Bio-Stop" або "Містить PU", наприклад LASUR-GEL німецького бренду Alpina. Дизайнери рекомендують трендові цієї весни відтінки деревини: кедр, горобина або палісандр.

Встановіть мангал

Чимало любителів заміського відпочинку приїжджають на дачу, аби влаштувати маленький пікнік. Що може бути смачніше, аніж соковитий шашлик чи овочі приготовані на відкритому вогні? Тому, біля альтанки в саду варто розмістити мангал, на якому можна приготувати улюблені страви.

Окрім того, ввечері, коли сутеніє і стає прохолодно, у мангалі можна розвести вогонь і погрітися біля нього в дружній компанії.

Висадіть клумбу

Особливо гарно та затишно в саду у літній період. Під ногами – зелена травичка, а навколо цвітуть різні квіти та в'ються кущі.

Тому, аби зробити місце відпочинку в саду ще красивішим та більш оригінальним – висадіть біля альтанки клумбу, яка буде милувати око і вам, і вашим гостям. Вибираючи рослини для неї, варто віддати перевагу квітам, які цвітуть практично весь сезон і не вимагають до себе особливого догляду.

Навколо клумби та альтанки можна викласти з каменю маленькі доріжки, які звиватимуться посеред пишного саду. Під час дощової погоди ними можна не забруднившись повернутися у будинок, чи навпаки зайти до альтанки.

Додайте декору

Сад – чудове місце для встановлення лавочок, оригінальних фігурок та міні-скульптур. Вони доповнюють інтер'єр та створюють казкову атмосферу.

Так, маленька лавочка не тільки прикрашає ваш сад, але і додає зручності для проведення часу в ньому. Водночас, різні скульптури казкових персонажів або тварин лише додають відчуття перебування на природі.

Перед тим як розмістити дерев'яну лавочку на відкритому повітрі, варто подбати про захист від сонця та дощу. Зокрема, її також можна покрити лазур-гелем від бренду Alpina, що залишиться після обробки альтанки.

Для освітлення саду ввечері чудово підійдуть невисокі ліхтарі чи світильники. Вони лише доповнять комфортний відпочинок на природі. Отож, дотримуючись цих простих правил, ви отримаєте бажаний результат, а ваша огорожа довго милуватиме око і вражатиме своєю міцністю.