Металлурги обратились к Кабмину с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома

Увеличенный экспорт стального лома создал его острый дефицит на внутреннем рынке и грозит полной остановкой металлургических заводов Украины.

Такое мнение высказали представители предприятий на совещании в министерстве развития экономики и торговли.

По их данным, директор по закупкам мариупольского комбината "Азовсталь" Борис Любич проинформировал чиновников, что на данный момент складских запасов лома на предприятии хватит не больше чем на 2 суток работы.

То есть, по сути, запасы находятся на технологическом минимуме,

– подчеркнул он.

В свою очередь, генеральный директор ООО "Метинвест-Ресурс" Андрей Мищенко заявил, что уже с лета не может обеспечить металлургов ломом. По его словам, в основном речь о мариупольской площадке, из-за чего комбинаты им.Ильича и "Азовсталь" будут вынуждены сокращать производство.

Председатель правления "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявил, что еще более критическая ситуация сложилась на заводе "Интерпайп Сталь", где склады не могут компенсировать дефицит лома.

В июле мы уже точно теряем объемы производства, но картина на август-сентябрь еще более угрожающая. Все идет к тому, что может повториться 2015 г., когда из-за дефицита металлолома "Интерпайп Сталь" простаивала 63 суток, а в 2016 году – 48 суток,

– заявил он.

В связи с этим представители метпредприятий обратились к правительству ввести временный запрет на экспорт стального лома, который является стратегическим сырьем.

Напомним, что, согласно данным Гостаможни, внешние поставки украинского металлолома начали расти с середины весны: в апреле они составил 38 тыс. т, в мае – 60 тыс. т, в июне этот показатель побил рекорд – 85 тыс. т