Металлурги передали 400 тонн кислорода больницам Мариуполя

Мариупольские металлургические комбинаты группы Метинвест помогают кислородом украинским больницам – для спасения пациентов с коронавирусом. С начала ноября медучреждениям Донецкой, Киевской и Николаевской областей бесплатно предоставили 448 тонн жидкого и 38,3 тысячи кубометров газообразного кислорода.

Коронавирус не снижает темпов распространения в Украине, поэтому в больницах много пациентов, которым просто необходим кислород. Сейчас в Украине преобладает штамм Дельта, который молниеносно ухудшает состояние больного. Поэтому от наличия кислорода зависят человеческие жизни.

Группа Метинвест решила прийти на помощь украинским врачам. Вместе с Минздравом разработали план поставки жидкого кислорода в больницы Украины. Только с начала ноября мариупольские меткомбинаты Группы Метинвест направили 448 тонн кислорода в три области страны.

"Кислород сейчас крайне необходим в больницах – от его наличия зависит эффективность лечения больных COVID-19. Чтобы помочь медикам в борьбе за жизни украинцев, предприятия Группы Метинвест безвозмездно и в необходимом объеме передают больницам Украины жизненно необходимый кислород", – сообщил Иван Голтвенко, директор по персоналу и администрации меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил усилия Группы Метинвест в борьбе против коронавируса. Когда в октябре два предприятия, производящих кислород, остановили на ремонт, активы Метинвеста усилили помощь государству в поставке кислорода в медучреждения.

По состоянию на сейчас группа Метинвест бесплатно передает кислород в более 80 медучреждений в 14 регионах Украины.

Заметим, что первыми пришли на помощь стране в борьбе с коронавирусом 2020 года Ринат Ахметов совместно с бизнесами SCM, футбольным клубом "Шахтер" и Фондом Рината Ахметова. С этой целью по личной инициативе Рината Ахметова было выделено около 500 миллионов гривен в рамках проекта Фонда "Борьба с COVID-19 в Украине".

Проект помог выжить 1,4 миллиона человек. Это стало крупнейшим вкладом одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости.