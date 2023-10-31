В частности, о нехватке персонала, блокировании экспорта, отключении электроэнергии и угрозе российских ракетных атак. Но даже весь комплекс проблем не смог полностью остановить работу металлургического комбината в Запорожье. Однако, по словам его генерального директора Романа Слободянюка, будущее металлургической промышленности Украины и "Запорожстали" под вопросом.

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Что сегодня тормозит отрасль

Пока производители не смогут доставлять сталь на рынки Черным морем, где Россия препятствует судоходству, перспективы восстановления отрасли, которая по важности для экономики Украины уступает только сельскому хозяйству, маловероятны.

Если не откроют морские порты, наша отрасль не выживет, и все остальные отрасли последуют за нами,

– отметил Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", в интервью Reuters.

Статистические данные объединения объясняют, что в 2021 году Украина производила 21 – 22 миллиона тонн стали в год, а в прошлом году, после вторжения России, производство сократилось до 6,3 миллиона тонн. Такой спад частично объясняется временной оккупацией украинских территорий и разрушениями крупных комбинатов, в частности, в Мариуполе. Именно на металлургическом комбинате "Азовсталь" шли одни из самых ожесточенных боев войны.

По последним данным, за 9 месяцев 2023 года производство сократилось еще на 17% по сравнению с прошлым годом, до 3,9 миллиона тонн, хотя по итогам года показатель может несколько возрасти.

Еще одним небольшим светлым пятном является растущий внутренний спрос, поскольку Украина производит больше оружия, строит бомбоубежища и начинает отстраивать города, которые были повреждены во время войны.

Но даже с учетом того, что потребление почти удвоилось до 2,6 миллиона тонн с января по сентябрь, этого недостаточно для поддержки отрасли, ранее экспортировавшей четыре пятых своей продукции. К тому же до полномасштабного вторжения доля горно-металлургического комплекса составляла 10% ВВП Украины и 30% экспорта.

Поезда и корабли

Поскольку черноморских перевозок практически не существует, производители стали отправляют по железной дороге в Европу столько продукции, сколько могут.

Из 1800 грузовых вагонов, ежедневно следующих из Украины в Европу, около половины приходится на металлургическую промышленность, а лимит для железнодорожного экспорта составляет около 3 миллиона тонн в год.

Если сравнивать с морскими перевозками, то это стоит вчетверо дороже,

– сказал Слободянюк журналистам Reuters, посетившим комбинат в начале этого месяца.

Он добавил, что в текущем году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки возрастут, что приведет к увеличению стоимости еще на 20 – 30%.

В то же время, по словам Станислава Зинченко, руководителя украинского исследовательского GMK Center, ориентированного на сырьевые рынки, в 2023 году через южные порты Одессой области прошло менее 100 000 тонн стали, малая доля от потребности.

В 2023 году "Запорожсталь" планирует экспортировать две трети из 2,4 – 2,5 миллиона тонн железной руды и стального проката. До вторжения объем производства комбината составил 4,2 миллиона тонн в год.

Киев начинает направлять грузы через так называемый гуманитарный коридор, пролегающий вдоль побережья Украины, Румынии и Болгарии и далее по территории Турции, после того, как Россия вышла из зерновой сделки, по которой она согласилась не атаковать суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию.

Чиновники и руководители надеются, что этот маршрут будет использоваться и для стали. Однако это рисковано из-за войны, что продолжается в Украине и на Черном море, а также из-за того, что Россия увеличила количество атак на портовую инфраструктуру Одессы и ее окрестности в последние недели.

Отключение электроэнергии, персонал в ВСУ

Кроме ограниченного экспорта, металлургические заводы сталкиваются с проблемой поиска работников, несмотря на работу на пониженных мощностях.

Несколько сотен работников "Запорожстали" покинули город в начале войны из-за близости Запорожья к линии фронта, расположенной всего за 50 километров до крупнейшей в Европе атомной электростанции, которая находится под контролем России.

Еще 1050 человек пошли служить в Вооруженные силы Украины, 40 из них погибли. Слободянюк подчеркнул, что всего комбинат потерял 20% персонала, который до вторжения насчитывал около 10 000 рабочих.

Вальцовщик прокатного состояния Максим Медков рассказал, что на его участке едва хватает людей, чтобы продолжать работу. После того как 17 работников цеха пошли в армию, около 20 студентов прошли обучение.

Люди болеют или имеют семейные проблемы, и тогда становится тяжело,

– говорит он в интервью Reuters.

Однако большинство работников комбината, с которыми общался Reuters, сказали, что они планируют продолжать работу.

Александр Ясунас, который в 23 года выглядит необычно в окружении саженных коллег, работавших на огромных доменных печах комбината еще до его рождения, планирует остаться.

Нерегулярные поставки электроэнергии также угрожают сокращением производства, поскольку приближается зима, и нагрузка на сеть достигает максимума. Прошлой зимой Россия нанесла удары по украинской энергосистеме сотнями ракет и дронов, повредив около 40% сети. Часть объектов нуждается в ремонтах, а температура начала снижаться, что привело к росту спроса на электроэнергию.