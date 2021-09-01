Металлургическим компаниям Украины придется вкладывать дополнительную прибыль в развитие

Металлургическим компаниям Украины придется вкладывать полученные дополнительные средства от реализации своей продукции в развитие производства и интенсивное "озеленения".

За 5 первых месяцев 2021 года, по данным Минэкономразвития, отечественные предприятия ГМК увеличили доходы от экспорта черных металлов на 49,2%, а от экспорта ЖРС – на 50%.

В июле Еврокомиссия представила механизм применения так называемого углеродного налога – Control Border Adjustment Mechansim (CBAM). Им будет облагаться вся продукция, которая поставляется на рынок ЕС, и чье производство оставляет заметный углеродный след. Это грозит украинским экспортерам стали большими потерями, если ничего не делать.

Заместитель директора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Сергей Поважнюк считает, что CBAM может обернуться для украинской металлургической отрасли потерями даже в 1 млрд евро в год. Возможность ввести свой аналог CBAM уже рассматривают и в Соединенных Штатах. В итоге все это может вылиться в новую цепную реакцию торговых ограничений.

Добавим, что крупнейший металлургический холдинг страны "Метинвест" недавно сообщил, что ищет площадку под строительство нового комплекса, который будет включать два модуля прямого восстановления железа (DRI), две электропечи и две МНЛЗ. Применение таких и похожих технологий позволит снизить воздействие стального производства на окружающую среду. Стоимость этого проекту гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков оценил в 3,5-4 млрд долларов.

Кроме этого холдинг осуществляет целый ряд других экологических инициатив на своих предприятиях. Речь идет о реконструкции газоочистных сооружений на домнах №4 и 5 Мариупольского меткомбината им. Ильича, системы газоочистки кислородных конвертеров на "Азовстали" и замене газоочистного оборудования обжиговой печи Lurgi 552-A на Северном ГОКе.

В целом только в экологические проекты "Метинвест" в течение 4 ближайших лет намерена инвестировать около 0,5 млрд долл. Но текущие производственные инновации также требуют солидных капиталовложений. Одна из самых масштабных задач – строительство на комбинате Ильича цеха холодной прокатки общей стоимостью более 1 млрд долларов.

Группа Ferrexpo в июле похвасталась полугодовой чистой прибылью в 661,43 млн долл, что в 2,1 раза больше, чем за первій аналогичный период 2020 года. Группа уже начала подписывать предварительные договоры с поставщиками оборудования для того, чтобы к 2024 году нарастить объемы переработки железной руды с 30-35 млн тонн до 50 млн тонн в год. По предварительным оценкам, обойдется это примерно в 0,5 млрд долл. При этом Ferrexpo делает ставку на выпуск DR-окатышей, ожидая прогрессирующего спроса на этот продукт, поскольку выплавка стали из них генерирует меньше выбросов парниковых газов.

В современном мире экологичность производства фактор конкурентоспособности такой же важный, как и его эффективность. Именно по этой причине инвестиции в "зеленую" металлургию становятся актуальными.