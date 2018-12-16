Метели и гололёд: спасатели предупредили о резком ухудшении погоды на Тернопольщине

Из-за влияния атмосферных фронтов от циклона с центром над Балканским полуостровом, над территорией Тернопольщины с16 до 18 декабря, ожидается осложнение погодных условий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

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Так, спасатели предупреждают о сильном снеге, метелях и гололёде на дорогах.

Временами снег, утром и днем ​​16 декабря и ночью 17 декабря местами сильный. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду, ночью 16 декабря местами, днем ​​по всей территории порывы 15-20 метров в секунду, местами метели. На дорогах гололедица. Прирост снежного покрова,

– говорится в сообщении.

По информации чрезвычайников, такие сложные погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Также это усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.

Напомним, из-за сильных снегопадов по состоянию на утро 13 декабря в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6-и областях.



С вечера 12 декабря до утра 13 декабря в Киев было запрещено въезжать грузовикам. Тогда городские власти столицы не исключали возможность, что из-за снегопадов в Киеве могут закрыть школы и детсады.