В Карпатах намело снега на полметра
В украинских Карпатах – метель. Высота снежного покрова уже достигла 40 сантиметров.
Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.
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Так, на горе Пожежевская снега намело на 15-40 сантиметров, и ударили морозы -10 градусов. Кроме того, там бушует ветер до 10 м/с. Метель не утихает.
Высота снежного покрова на горе Плай составляет 12-33 сантиметра. Но больше всего "повезло" Драгобрату – там снега на 39 сантиметров.
Источник: 24 Канал
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