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      В Карпатах намело снега на полметра

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      В Карпатах намело снега на полметра
      / Фото из открытых источников

      В украинских Карпатах – метель. Высота снежного покрова уже достигла 40 сантиметров.

      Об этом сообщили в отделе гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра.

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      Так, на горе Пожежевская снега намело на 15-40 сантиметров, и ударили морозы -10 градусов. Кроме того, там бушует ветер до 10 м/с. Метель не утихает.

      Высота снежного покрова на горе Плай составляет 12-33 сантиметра. Но больше всего "повезло" Драгобрату – там снега на 39 сантиметров.

       

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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