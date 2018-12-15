У Карпатах намело снігу на півметра

В українських Карпатах – заметіль. Висота снігового покриву вже сягнула 40 сантиметрів.

Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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Так, на горі Пожежевська снігу намело на 15-40 сантиметрів, і вдарили морози -10 градусів. Крім того, там вирує вітер до 10м/с. Хуртовина не вщухає.

Висота снігового покриву на горі Плай становить 12-33 сантиметри. Але найбільше "пощастило" Драгобрату – там снігім на 39 сантиметрів.