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      У Карпатах намело снігу на півметра

      1032 Читать новость на русском
      У Карпатах намело снігу на півметра
      / Фото з відкритих джерел

      В українських Карпатах – заметіль. Висота снігового покриву вже сягнула 40 сантиметрів.

      Про це повідомили у відділі гідрологічних прогнозів Українського гідрометцентру.

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      Так, на горі Пожежевська снігу намело на 15-40 сантиметрів, і вдарили морози -10 градусів. Крім того, там вирує вітер до 10м/с. Хуртовина не вщухає. 

      Висота снігового покриву на горі Плай становить 12-33 сантиметри. Але найбільше "пощастило" Драгобрату – там снігім на 39 сантиметрів. 

       

      Теги: Новини України Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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